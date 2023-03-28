للمرة الثالثة.. تأجيل قضية نعيمة صالحي

أجلت اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة ملف قضية نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري إلى تاريخ 17 أفريل المقبل. هذا بعد ان وجهت لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن و جنحة عرض لانظار الجمهور منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة المجلس.

كما تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت نعيمة صالحي الأحكام الصادرة ضدها عن محكمة الجنح بشراقة. التي سبق و ان أدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. إثر شكوى رفعها ضدها بعض المحامين من ولاية تيزي وزو. وكذا بعض النشطاء السياسيين يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية و العنصرية ضد منطقة القبائل .

وفي قضية مشابهة أدانت أيضا محكمة الجنح بشراڨة نعيمة صالحي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. و 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية. وناشط سياسي المدعو (ع.م) يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية. مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه ،كما الزمتها المحكمة بأن تدفع تعويض للضحية يقدر بقيمة 150 الف دج عن الأضرار التي لحقت به.