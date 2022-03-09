للمرة الثالثة..تأجيل محاكمة الدركي المنشق الى هذا التاريخ

أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي البت في قضية الدركي الموقوف”محمد عبد الله” المتابع برفقة المتهمين كل من المدعو ” مالك رياحي ” و المسمى” “ب.عبد الكريم” و المتهم ” ب.سميدة” إلى تاريخ 16 مارس الجاري.

وفي هذا السياق، جاء تأجيل القضية، من أجل استخراج المتهم الموقوفين “محمد عبد الله “من السجن العسكري بالبليدة، بمعية “بن شامة عبد الكريم” وربط الاتصال مع المؤسسة العقابية المتواجد بها المتهمين “حيزر” و” رابحي مليك”.

كما يواجه “محمد عبدالله”و باقي المتهمين تهما تتعلق بالإنخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة”.

بالاضافة الى تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية” و”جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.

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كما كان من المقرر أن يمثل اليوم الأربعاء أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة الدركي الموقوف الموقوف”محمد عبد الله”

رفقة المتهمين كل من المدعو ” مالك رياحي ” و المسمى” “ب.عبد الكريم” و المتهم ” ب.سميدة”.

وفي قضية الحال سيُواجه المتهم المتواجد حاليا بالسجن العسكري بالبليدة، برفقة باقي المتهمين تهما تتعلق باهانة هيئة نظامية.

اضافة الى جنحة وترويج معلومات كاذبة من شانها المساس بالنظام والامن العام، المساس بسلامة الوحدة الوطنية والقذف.

الى جانب جنحة الإدلاء الى جزائريين يقيمون في بلاد اجنبية بأسرار المؤسسة، التي يعمل فيها دون ان يكون مخول لذلك.

و المساس بحرمة الحياة الخاصة، عرض منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية.

وحسب ما ماورد في الملف القضائي، فإن عملية توقيف المتهمين كل من المدعو ” مالك رياحي ” و المسمى” “ب.عبد الكريم” و المتهم ” ب.سميدة”.

جاء عقب التفتيش الالكتروني لهاتف المتهم ” محمد عبد الله ” أين توصل المحققون إلى أدلة دامغة، أثبتت وجود اتصالات مع الدركي الهارب، خلال فترة تواجده باسبانيا.

أين تم تبادل معلومات حساسة ليتم عرض مناشير تحريضية وأخرى تمس بالأمن القومي للوطن من طرف الدركي نفسه عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”.

في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات أخرى.