للمرة الثالثة توالياً.. الجزائر تُتوَّج بالجائزة البرونزية “لبَّيْتُمْ” لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تُوِّجت الجزائر، اليوم، بالجائزة البرونزية لـ”جائزة لبَّيْتُمْ” التي تمنحها وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية.

وتمت مراسم التتويج خلال حفل “ختامه مسك” المنظم بمناسبة اختتام موسم الحج. وهذا تأكيدًا للمستوى المتميز الذي بلغته بعثة الحج الجزائرية في خدمة ضيوف الرحمن.

وبالمناسبة أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي ، أن هذا التتويج يعد مصدر فخر واعتزاز للجزائر.

كما اشار بلمهدي إلى أن الجزائر أصبحت، بفضل جهود جميع أعضاء البعثة بمختلف تخصصاتهم، حاضرة باستمرار على منصات التكريم وتحصد الجوائز للسنة الثالثة على التوالي.

وأضاف بلمهدي أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا العناية الخاصة والرعاية الدائمة التي يوليها رئيس الجمهورية لحجاج الجزائر،. وأيضا لحرصه على توفير كل الإمكانيات الكفيلة بتسهيل أداء المناسك في أحسن الظروف.

كما ثمّن الوزير جهود كافة أعضاء البعثة الجزائرية للحج، الذين ساهموا في رسم صورة مشرفة للجزائر وإدخال الفرحة على قلوب الجزائريين بهذا التتويج.

وفي السياق ذاته هنأ بلمهدي حجاج الجزائر بأداء مناسكهم، ومتمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.

وفي الاخير توجه بلمهدي بالشكر إلى السلطات السعودية، نظير ما وفرته من تعاون وتنسيق مثمر ساهم في نجاح موسم الحج.

وأعرب عن أمله في أن تواصل الجزائر تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الميادين.