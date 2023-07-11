للمرة الثالثة تواليا.. الجزائر تسجل ذروة تاريخية جديدة في استهلاك الكهرباء هذا الثلاثاء

سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء ، على الساعة 14سا و 19 د ذروة تاريخية جديدة ثالثة في ما يخص استهلاك الكهرباء تقدر ب 18377 ميغاواط، حسب ما تصريح الناطق الرسمي باسم شركة “سونلغاز”، خليل هدنة.

و ذلك بعد الذروة الأولى يوم الأحد 9 جويلية و المقدرة ب 17508 ميغاواط . و الثانية الاثنين 10 من نفس الشهر المقدرة ب 17905 ميغاواط.

وأكد المتحدث ذاته، أنه بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت أرقام قياسية الا ان هذه الحالة الاستثنائية تعد امتحان جيد و ناجح للهياكل الطاقوية و الشبكة الكهربائية الوطنية الذين اثبتوا النجاعة العالية بالتفاعل الإيجابي مع ثلاثة أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك للكهرباء في مدة زمنية متقاربة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.