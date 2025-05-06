للمرة الثالثة تواليا.. سوداني لاعب الشهر في ناديه ماريبور

يواصل الدولي الجزائري السابق هلال العربي سوداني، كتابة فصول جديدة من التألق، إذ اختير أفضل لاعب في صفوف نادي ماريبور السلوفيني لشهر أفريل.

وذلك نظير عروضه القوية والمردود المميز الذي قدّمه طيلة هذا الشهر. وللمرة الثالثة تواليا هذا الموسم.

وخاض سوداني خلال شهر أفريل 5 مباريات في الدوري السلوفيني. تمكن خلالها من تسجيل هدفين حاسمين، كما ساهم بخبرته الكبيرة في قيادة الخط الأمامي لفريقه. ومكنه من احتلال وصافة الترتيب العام برصيد 62 نقطة.

وأشاد نادي ماريبور، عبر منصاته الرسمية، بإسهامات النجم الجزائري. مؤكدًا أن تتويجه بهذه الجائزة جاء نتيجة تصويت الجماهير والجهاز الفني. ما يعكس مدى تأثيره الإيجابي داخل المجموعة، رغم تقدمه في السن.

ويعَدُّ هذا التتويج الجديد دليلًا على أن سوداني لا يزال يحتفظ بحسِّه التهديفي واحترافيته العالية. ليؤكد مرة أخرى أن مسيرته الكروية لم تفقد بريقها، رغم مغادرته المنافسات الكبرى.

للإشارة، خاض المهاجم السابق لـ”الشلفاوة” مع فريقه ماريبور 23 مباراة لحد الآن. سجل خلالها 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.