للمرة الثانية.. تمديد آجال دفع تكلفة الحج إلى 15 أفريل المقبل

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تمديد آجال دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية.

وأضاف الديوان في بيان له، أن تمديد الآجال جاء إستجابة لطلبات العديد من المواطنين لتمديد آجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية المطلوبة. أين قرر الديوان بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج. إلى تمديد ذات الآجال إلى غاية الإثنين 15 أفريل على الساعة الثامنة ليلا.

كما دعا الديوان الحجاج الميامين إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة. علما أن مختلف المصالح المعنية تبقى في خدمة الحجاج الميامين خلال هذه الايام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

وأشار الديوان إلى أن كل دفاتر الحج التي لم يدفع حجاجها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة.