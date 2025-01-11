للمرة الثانية تواليا.. بن ناصر يكتفي بمقاعد البدلاء

إكتفى متوسط الميدان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بالتواجد ضمن مقاعد البدلاء لفريقه ميلان، في إطار مواجهة العشرين من “الكالتشيو” الإيطالي.

أمام نادي كالياري، وبعد مواجهة نهائي السوبر الإيطالية أمام إنتر، يوم الإثنين المنقضي.

وتابع لاعب الخضر، مجريات مواجهة فريقه ميلان أمام كالياري، من مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة من المواجهة.

بعد أن قرر مدرب الفريق، كونسيساو، الإعتماد على كل من ثلاثي خط الوسط موسى، فوفانا، رايندرز كأساسيين أمام كالياري.

للإشارة، خاض لاعب الخضر، بن ناصر، من عودته إلى الميادين، شوطا أمام روما، و 54 دقيقة أمام يوفنتوس في نصف نهائي السوبر الإيطالية.