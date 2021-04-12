للمرة الثانية تواليا.. سعيود يُنافس على لقب لاعب الجولة في دوري الأبطال

يُنافس اللاعب الجزائري “أمير سعيود” على لقب أفضل لاعب في الجولة في دور مجموعات مُنافسة دوري أبطال إفريقيا.

مايسترو فريق شباب بلوزداد وضعته “الكاف” في قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بأفضل لاعب خلال الجولة السادسة والأخيرة.

تواجد سعيود للمرة الثانية على التوالي في هاته القائمة يأتي عقب تألقه ضد صان داونز الجنوب إفريقي في لقاء الجمعة الماضي.

“الأمير” سيُنافس ثنائي الزمالك المصري “الونش” وكذا “مروان حمدي” اضافة الى فيستون لاعب فيتا كلوب الكونغولي.