للمرة الثانية تواليا.. سعيود يُنافس على لقب لاعب الجولة في دوري الأبطال

الرياضة
  • -
  • 0
للمرة الثانية تواليا.. سعيود يُنافس على لقب لاعب الجولة في دوري الأبطال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يُنافس اللاعب الجزائري “أمير سعيود” على لقب أفضل لاعب في الجولة في دور مجموعات مُنافسة دوري أبطال إفريقيا.

مايسترو فريق شباب بلوزداد وضعته “الكاف” في قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بأفضل لاعب خلال الجولة السادسة والأخيرة.

تواجد سعيود للمرة الثانية على التوالي في هاته القائمة يأتي عقب تألقه ضد صان داونز الجنوب إفريقي في لقاء الجمعة الماضي.

“الأمير” سيُنافس ثنائي الزمالك المصري “الونش” وكذا “مروان حمدي” اضافة الى فيستون لاعب فيتا كلوب الكونغولي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984242

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com