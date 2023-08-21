للمرة الثانية تواليا.. سيدات المنتخب الوطني يتوجّن بذهبية البطولة الإفريقية للكاراتي

توج المنتخب الوطني “كوميتي” سيدات، بالميدالية الذهبية، للبطولة الإفريقية للكاراتي، التي اختتمت أمس الأحد، فعالياتها بالدار البيضاء المغربية، بعد أسبوع من المنافسة.

ونجحت سيدات الخضر للكوميتي حسب الفرق، في التتويج بالذهبية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزهن أمس، على المنتخب المغربي.

وبصم الكاراتي النسوي حسب الفرق، على مشوار بطولي، بعد انتصارات في أقوى مجموعة في البطولة “كوميتي” حسب الفرق آكابر سيدات، بعد الفوز على أبطال العالم الفريق المصري، في الدوري الأول.

كما أزاحت سيدات الخضر في طريقهن نحو المعدن النفيس، الفريق التونسي، في نصف النهائي.