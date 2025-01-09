للمرة الثانية .. خفض الأسعار خلال شهر رمضان ولقاء لضبط التموين

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. الطيب زيتوني، اليوم الخميس بمقر الوزارة، لقاءً تنسيقياً مع المتعاملين الاقتصاديين. الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

استعرض الوزير في هذا اللقاء الخطوات التحضيرية لتموين الأسواق خلال الشهر الفضيل.مثمنا في نفس الوقت مبادرة خفض الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل. التي سيُطلقها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، للسنة الثانية على التوالي.

كما أشار الوزير، على أهمية تطوير عملية التوزيع الذي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع وضرورة تحسين آليات النقل والتخزين لضمان تموين مستمر لمختلف المواد. في السوق الوطنية وفي مختلف ولايات الوطنية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في معالجة مختلف التحديات. وأهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص. منوها بدور المتعاملين الاقتصاديين في توفير السلع الأساسية.

وكشف مولى عن التزام كل المتعاملين الاقتصاديين بتطوير السوق الوطنية وإنجاح مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان الفضيل تحت شعار وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعي