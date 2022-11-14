للمرة الثانية على التوالي.. بلايلي يجاور نجوم الليغ1 الفرنسية
نال الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الاعتراف في الليغ1 الفرنسية، للمرة الثانية على التوالي، نظير مردوده مع ناديه أجاكسيو.
وكشفت إدارة أجاكسيو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار بلايلي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 15 من الليغ1.
كما يأتي اختيار الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير أدائه في مواجهة نانت، أين سجل هدفا، ومنح تمريرة حاسمة.
وتعد هذه ثاني مرة على التوالي، يتواجد فيها يوسف بلايلي، ضمن التشكيلة المثالية، إلى جانب نجوم الليغ1 الفرنسية.
1 but, 1 passe décisive, 4 ballons récupérés… 𝐘𝐨𝐮𝐜𝐞𝐟 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐢𝐥𝐢 figure dans @lequipe type de la J15 @Ligue1UberEats
𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐢 meilleure moyenne de l’équipe sur cette première partie de saison 😍 @Vincent_M19 #ACorsicainlega1 pic.twitter.com/doAH6Xux2V
— AC Ajaccio (@ACAjaccio) November 14, 2022