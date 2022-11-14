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الرياضة

للمرة الثانية على التوالي.. بلايلي يجاور نجوم الليغ1 الفرنسية

بقلم كريم تيغرمت
للمرة الثانية على التوالي.. بلايلي يجاور نجوم الليغ1 الفرنسية
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نال الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الاعتراف في الليغ1 الفرنسية، للمرة الثانية على التوالي، نظير مردوده مع ناديه أجاكسيو.

وكشفت إدارة أجاكسيو، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار بلايلي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 15 من الليغ1.

كما يأتي اختيار الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير أدائه في مواجهة نانت، أين سجل هدفا، ومنح تمريرة حاسمة.

وتعد هذه ثاني مرة على التوالي، يتواجد فيها يوسف بلايلي، ضمن التشكيلة المثالية، إلى جانب نجوم الليغ1 الفرنسية.

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