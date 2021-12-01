للمرة الخامسة.. وفد الشبيبة يجتاز فحص الكشف عن كورونا بنجاح

أكدت إدارة فريق شبيبة القبائل، بأن التحاليل الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضعت لها كل بعثة الفريق، جاءت سلبية.

ونشرت إدارة الشبيبة، بيانا عبر الحساب الرسمي للفريق، أكدت فيه اجتياز كل بعثة الفريق، تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بنجاح.

كما أوضحت إدارة النادي القبائلي، بأن هذه هي المرة الخامسة التي يخضع فيها الفريق لهذه التحاليل، وجاءت كلها سلبية.

يذكر أن وفد فريق شبيبة القبائل، تم وضعه في حجر صحي، بأمر من السلطات الوطنية، منذ عودتهم من سوازيلاندا

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