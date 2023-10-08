للمرة الرابعة.. تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد ، للمرة الرابعة على التوالي الى تاريخ 5 نوفمبر المقبل. محاكمة كل من الوزير الأول الأسبق المتهم الموقوف “نور الدين بدوي”. والوزير الأسبق للصحة المتهم الموقوف ” عبد المالك بوضياف”. وعدد من المتهمين المتابعين في ذات القضية.

كما جاء تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع، لتمسك الأخيرة باستدعاء المحاسب المالي بقة محمد. لأجل تنوير المحكمة كشاهد في القضية.

وبرمجت قضية الحال أمام هيئة المجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية. التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة). أين قضى بادانة المتهم نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.

وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة. حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، “الطاهر سكران”، والأمين العام الأسبق لذات الولاية المتهم “بن يوسف عزيز”

وكشف ملف التحري أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.