للمرة الرابعة خلال شهر.. أسعار القهوة تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

خلال الأسبوعين الأخيرين، وصلت أسعار القهوة إلى مستويات قياسية جديدة، وكسر السعر حاجزه للمرة الرابعة فى بورصة نيويورك، ليصل إلى 4 دولارات أمريكية للرطل، وهو ما يعد ارتفاع يتجاوز نسبة الـ 15%.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه في الشهر الماضي، عكس ارتفاعًا بنسبة 15%، وحطمت القهوة الأسعار، ووصلت عقود قهوة أرابيكا الآجلة في نيويورك، والتي تستخدم كمعيار لتسعير الصفقات في جميع أنحاء العالم، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل 3.97 دولار للرطل.

وكشف الاتحاد الوطني لمزارعي البن، أن سعر الحمولة 125 كيلوجراماً اليوم، 6 فيفري وصل إلى 3 ملايين و133 ألف دولار، وهو بلا شك أعلى مستوى على الإطلاق، حيث شهدت أسعار الحمولة ارتفاع حوالى 124 ألف دولار خلال يوما واحدا.

وتواجه صناعة القهوة أزمات متعددة، حيث ارتفعت أسعار عقود حبوب القهوة آرابيكا إلى مستوى قياسى جديد بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كولومبيا، ما زاد من حالة عدم اليقين التجارية فى سوق يعانى من نقص فى الإمدادات العالمية.

وبينما ارتفعت المشتريات الخارجية للبلاد فى نوفمبر فإن الرصيد السلبى في الميزان التجاري تضاعف تقريبا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصدر أمرا لإدارته بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا بعد رفضها السماح لطائرتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين مرحلين بالهبوط على أراضيها.

ويرجع هذا الارتفاع أيضا إلى الظروف الجوية السيئة في الدول المنتجة الرئيسية مثل البرازيل. وعلاوة على ذلك، أثر نقص هطول الأمطار وضعف الحصاد على العرض، بالإضافة إلى عدم استقرار السوق على خلفية إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول.