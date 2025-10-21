للمرة الرابعة على التوالي.. اعتماد مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الجزائر 3 ضمن معامل “أرسيف2025″

تمكنت “مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية”، لمخبر حقوق الإنسان- جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط”. من تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات. المرجعية العربية. “أرسيف- Arcif” والمتوافقة مع المعايير العالمية.

وحسب تقرير أرسيف لسنة 2025 الصادر هذا الأسبوع، فقد نجحت مجلة السلام للعلوم الإنسانية والاجتماعية من بين (5500) عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، والصادرة عن أكثر من (1500). هيئة علمية أو بحثية في العالم العربي. ونجح منها (1272) مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية المعامل. “أرسيف Arcif في تقرير عام 2025

وتحصلت المجلة على المرتبة التاسعة عشرة في تخصص الآداب والعلوم الإنسانية متداخلة التخصصات من إجمالي عدد المجلات (252). على المستوى العربي.مع العلم أن متوسط معامل “أرسيف” لهذا التخصص كان (0.178). كما صنفت المجلة في هذا التخصص ضمن الفئة (24) وهي الفئة المنخفضة .

كما تحصلت المجلة على المرتبة الثانية والعشرون في تخصص العلوم الاجتماعية متداخلة التخصصات من إجمالي عدد المجلات (146) على المستوى العربي.مع العلم أن متوسط معامل “أرسيف” لهذا التخصص كان (0.254). كما صنفت المجلة في هذا التخصص ضمن الفئة (24) وهي الفئة المنخفضة.

كما صنفت المجلة في تخصص العلوم الاجتماعية متداخلة التخصصات من إجمالي عدد المجلات (147) على المستوى العربي ضمن الفئة (Q4). وهي الفئة المنخفضة. مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان (0.243).

أما تخصص الآداب والعلوم الإنسانية متداخلة التخصصات. فقد صنفت المجلة من إجمالي عدد المجلات (252) على المستوى العربي ضمن الفئة (24). مع العلم أن متوسط معامل أرسيف لهذا التخصص كان (0.156).

للإشارة، يعد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية والبحثية “أرسيف” أحد مبادرات قاعدة بيانات “معرفة”. للإنتاج والمحتوى العلمي.

كما يخضع معامل التأثير “أرسيف Arcif” لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية (مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مكتبة الإسكندرية. قاعدة بيانات معرفة). بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانية.