للمرة السادسة.. بريد الجزائر السريع يفوز بالجائزة الدولية لخدمة الزبائن

تحصلت مؤسسة ” البريد السريع الجزائر، فرع مؤسسة بريد الجزائر، على جائزة “جودة خدمة العملاء” الخاصة بتعاونيات “البريد السريع EMS”، التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي.

ويعد هذا التصنيف النوعي برسم سنة 2023، الذي تناله المؤسسة المتخصصة في توصيل الطرود و الرسائل السريعة، للمرة السادسة على التوالي. تجسيدا لالتزامها بأعلى المعايير الدولية في مجال التوصيل السريع للطرود. وامتثالها لأرقى متطلبات الجودة والاستجابة لخدمة الزبائن.

الجدير بالتنويه، أن هذا التقييم يستند على مؤشرات أداء عالية الدقة، يتم رصدها و قياسها بعناية. على غرار مدى الالتزام بمعايير التسليم الدولية. والامتثال للمتطلبات الدولية في تبادل البيانات.، فضلا عن التفاعل لدى التكفل بالشكاوى وجودة خدمة الاستعلامات لفائدة الزبائن.

هذا و تجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة “البريد السريع الجزائر EMS CHAMPION POST ALGERIA” تحتل المركز الأول (1) بين متعاملي شمال إفريقيا والمغرب العربي. وفقًا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول المنتسبة إلى تعاونية EMS البالغ عددها 175 دولة.

ولبلوغ هذا التميز في الأداء، بادرت المؤسسة ٳلى ٳعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة وطموحة. لتلبية جميع معايير التقييم التي يطبقها الاتحاد البريدي العالمي.

وضمن محاور هذه الخطة، واصلت المؤسسة جهود التوسعة المستمرة لشبكتها التجارية ونقاط الخدمة. من أجل تقريب وتسهيل خدماتها للزبائن.

علاوة على تنظيم دورات التدريب والتكوين المستمرين لكفاءاتها البشرية. مع الحرص على توفير أحدث الوسائل التقنية واللوجستية بما يتماشى مع متطلبات الجودة والفعالية في تقديم الخدمة لجميع لزبائنها وشركائها المحليين والدوليين.

هذا، وتعزى الديناميكية التصاعدية، وكذا التطور المتواصل الذي سجله نشاط البريد السريع، الذي أثمر بالارتقاء المنتظم في ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي، ٳلى درجة الاحترافية و روح التفاني. والتطلع ٳلى التحسين المستمر لجودة الخدمة. فضلا عن جهود العصرنة والرقمنة التي لازالت ترافق تطوير القطاع البريدي ضمن المقاربة المتكاملة التي رسمتها السلطات العليا للبلاد.