للمرة 16 في تاريخها.. الأرجنتين تطيح بكولومبيا وتتوج بـ “كوبا أمريكا”

نصّب المنتخب الأرجنتيني نفسه بطلا لـ “كوبا أمريكا” للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه صبيحة اليوم الاثنين، على نظيره الكولومبي، في المباراة النهائية.

وجاء تتويج منتخب “التانغو”، بعد الفوز بهدف من دون مقابل، سجّل نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، الذي شارك بديلا في المباراة.

وبعد هذا اللقب الجديد لرفقاء ليونيل ميسي. انفرد المنتخب الأرجنتيني بقائمة أكثر المنتخبات تتويجا بلقب “كوبا أمريكا” بواقع 16 لقبا.

ويتقدم المنتخب الأرجنتيني في صدارة الأكثر تتويجا. بفارق لقب واحد عن منتخب أوروغواي، و7 عن البرازيل صاحب المركز الثالث.

En la cima 🇦🇷 pic.twitter.com/1IszSORQCO — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024