للمرة الثالثة.. تمثال عين الفوارة بسطيف يتعرض للتخريب 

تعرض سهرة اليوم الثلاثاء تمثال عين فوارة بسطيف للتخريب من طرف شخص في حالة جد متقدمة من السكر.

وحسب مصادر النهار اونلاين عملية تخريب تمثال عين فوارة تمت من نفس الشخص الذي قام بفعلتها المرة السابقة.

وقد تم إدانه بالسجن ولأجل هاته القضية نفسها وبعد خروجه من المؤسسية عاد إلى نفس فعلته.

وقام بتحطيم وجه معلم عين الفوارة بولاية سطيف، وعلى الفور قامت مصالح الامن الحضري الأول بتوقيف الفاعل وإقتياده لمقر الشرطة من أجل التحقيق معه .

وللإشارة تعتبر عملية تخريب تمثال عين فوارة بسطيف الثالثة من نوعها وقد لاقت استنكار كبير من سكان الولاية.