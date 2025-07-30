للمرفوضين في عدل 3.. لا تفوّت فرصة تحميل هذه الوثائق!

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره - عدل – أنه يمكن للمواطنين الذين تم رفض ملفاتهم استخراج بعض الوثائق المحددة فقط، رغم أن ملفاتهم وُصفت بغير المطابقة.

وقد ورد سؤال نشرته وكالة عدل عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك والذي جاء كالآتي:”ملفك غير مطابق، هل يمكن استخراج هذه الوثائق فقط؟”

وقد جاء رد الوكالة، أنه “يمكن استخراج هذه الوثائق: شهادة إقامة، تصريح شرفي، وكشف الراتب لشهر جوان 2024 فقط وتحميلها عبر المنصة.”