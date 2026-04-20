للموسم الثاني تواليًا.. محرز يقود الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على فيسيل كوبي الياباني، اليوم الاثنين، في مباراة قوية ومثيرة ضمن الدور نصف النهائي.

وقدّم محرز أداءً لافتًا طيلة أطوار اللقاء، وصنع فرصًا خطيرة وحرّك الخط الأمامي للأهلي بهجمات سريعة ومرتدات منظمة. كما سجّل هدفًا ألغي بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الفيديو، رغم جمال التنفيذ الذي أظهره النجم الجزائري.

وغادر محرز أرضية الميدان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3) بقرار فني من الطاقم التقني، في تغيير ساهم في منح زملائه فرصة لالتقاط الأنفاس ومواصلة اللقاء بالتركيز نفسه حتى النهاية.

وبهذا التأهل، نجح الأهلي السعودي في بلوغ النهائي للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز يعكس استمرارية الفريق في المنافسة على أعلى مستوى. وسط آمال كبيرة في التتويج باللقب القاري مجددًا بقيادة نجومه، وفي مقدمتهم رياض محرز.