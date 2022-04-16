للناجين من كورونا.. حذار من آثار جانبية قاتلة متوقعة بعد عام 

كشف باحثون عن خطر صحي يمكن أن يهدد حياة المتعافين من فيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الباحثون أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية مميتة.

ووجد المسعفون الذين يحققون في المرض بعد الإصابة بـ”كوفيد-19” أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يواجهون مخاطر أعلى بنسبة 72 بالمائة للإصابة بفشل القلب بعد 12 شهرا.

مشيرين إلى أنه وحتى أولئك الذين لم يصابوا بمرض شديد بما يكفي لدخول المستشفى يمكن أن يصابوا بمشاكل.

وحذر مسعفون في دورية Nature Medicine من أن الآثار طويلة المدى يمكن أن تظهر في القلب والأوعية الدموية.

وتشمل السكتة القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. والجلطات الدموية وأمراض الأوعية الدموية واضطرابات الالتهاب.

هذا ونظر الخبراء في بيانات أكثر من 11 مليون من قدامى المحاربين الأمريكيين، بما في ذلك 154 ألف مصاب بـ”كوفيد-19″. ثم قاموا بتقدير المخاطر في غضون عام لنحو 20 من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين أصيبوا بـ”كوفيد-19″ قبل عام كانوا في خطر أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس.

كما تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن فترة الدراسة انتهت قبل توفر اللقاحات. لذلك لم يكن جميع المحاربين القدامى الذين خضعوا للدراسة تقريبا تلقوا جرعة واحدة عندما أصيبوا بـ”كوفيد-19″.

ومع ذلك، ما تزال المخاطر تنطبق على الأشخاص الذين أصيبوا بـ”كوفيد-19″. لكن هذا البحث لا يغطي ما إذا كانت اللقاحات تقلل من إمكانية تطوير الحالات العشرين.

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