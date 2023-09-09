للنظر فيما تم تجسيده من توصيات الرئيس.. اجتماع الحكومة مع الولاة قريبا

كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، عن التقاء الحكومة مع الولاة قريبا.

كما أشار وزير الداخلية على هامش إشرافه على تنصيب الوالي الجديدة لبومرداس النعامة فوزية، إلى أن الاجتماع يهدف إلى النظر إلى ما تم تجسيده من توصيات رئيس الجمهورية. داعيا الولاة الجدد إلى مواصلة تجسيد البرامج التنموية بكل صيغها.

في حين دعا وزير الداخلية، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار واتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل.