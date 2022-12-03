قناة النهار للوقاية من الإختناقات والإنفجارات.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها بقلم النهار أونلاين نشر في 03 ديسمبر 2022 - 22:21 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jAkZl اقرأ أيضا حسين أشيو: على الكاميرون لعب مباراة العمر أمام البرازيل قناة النهار 28 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر بعدسة النهار.. اجواء خيالية لمونديال قطر في منطقة المشجعين قناة النهار 27 نوفمبر "وزير التجارة :"منع أي منتوج جزائري أو مُستورد من الولوج إلى السوق المحلية بدون كود بار قناة النهار 03 ديسمبر ميلة : هياكل عمومية دون واجهة مشرفة..وأحياء تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة قناة النهار 22 نوفمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.. التفاصيل قناة النهار 17 نوفمبر رئيس كوبا يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد ميلاده قناة النهار 17 نوفمبر "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر برنامج "The Weekend Show" التنمر.. شبح يطارد النفوس وينهي الوجود قناة النهار 18 نوفمبر