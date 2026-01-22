للوقوف على آثار التقلبات الجوية الأخيرة.. سعيود في معسكر

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، بولاية معسكر، مرفوقًا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.

وحسب بيان للوزارة، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل مرفوقا أيضا بالمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

وتأتي هذه الزيارة التفقدية لمعسكر للوقوف ميدانيًا على آثار التقلبات الجوية الأخيرة، وتقييم مدى التكفل بالمتضررين في المناطق المتأثرة.