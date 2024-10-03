للوقوف على الوضع الصحي بولايات الجنوب.. سايحي يحل ببرج باجي مختار

قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى ولاية برج باجي مختار.

وذلك للوقوف على الوضع الصحي بولايات الجنوب التي شهدت ظهور داء الملاريا والدفتيريا.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد رافق الوزير وفد وزاري هام متكون من المدير العام للوقاية وترقية الصحة، المدير العام للمصالح الصحية واصلاح المستشفيات، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية والمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات.

كما سيطلع الوزير شخصيا على سير الأمور الصحية والتدابير المتخذة لمكافحة هذه الأمراض.