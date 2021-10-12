لليوم الثالث.. استئناف محاكمة الوزير الأسبق الطيب لوح والسعيد بوتفليقة

تستأنف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، محاكمة وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف الطيب لوح. والمستشار السابق بالرئاسة المتهم الموقوف السعيد بوتفيلقة ورجل الأعمال الموقوف “علي حداد” وعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين بقطاع العدالة. على غرار قضاة ووكلاء جمهورية تم متابعتهم في قضية الحال.

ووجهت خلال محاكمة المتهمين تهما متفاوتة تتعلق بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة. وإعاقة السير الحسن والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

وتستأنف هيئة الدفاع المرافعة في يومها الثاني على التوالي، لرفع التهم عن موكّليها، وإثبات للمحكمة براءتهم مما نسب إليه من وقائع. هذا بعدما غلقت هيئة المحكمة أبواب الاستجواب وفتحت أبواب المرافعة أمس الاثنين. أين التمست النيابة العامة توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين. تراوحت مابين الـ10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا، مع الحجر القانوني في كل واحد منهم.

طالع أيضا:

وتميزت المحاكمة منذ انطلاقها، بتمسك المتهمين بإنكار ما نسب إليهم من تهم نكرانا قاطعا، وفي مقدمتهم المتهم الطيب لوح. الذي توبع في أعقاب أربع وقائع شهدتها مجالس قضائية على مستوى مجلس قضاء غرداية، تلمسان، بومرداس، والجزائر العاصمة.

هذه الواقعة الأبرز في القضية

وكانت الواقعة، التي شدت انتباه الرأي العام المحلي والدولي، تلك التي تتعلق بإلغاء مذكرة توقيف الدولية بحق شكيب خليل وعائلته. وخلال ندوة صحفية عقدها وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي، وهي الوقائع التي نفاها الطيب لوح جملة وتفصيلا. بعدما كشف أنه لم يعط تعليمات فوقية، للكف عن البحث عن المتهم وعائلته، من إلقاء نفسه. بل كان ذلك بطلب من بلقاسم زغماتي، باعتبار الأخير أخطره بأنه يريد أن يصحح خطأ إجرائي ارتكبه. وخلالها أعطاه الضوء الأخضر لتصحيح الخطأ في إطار ما يمليه القانون.

أما المتهم السعيد بوتفليقة فقد كشف بشأن هذه الواقعة، أن الأمر يتعلق بخلفيات سياسية بحتة. وأن شقيقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة هو من أصدر التعليمة الرئاسية وقتها. ليقول للقاضي بأنه يفضل السكوت لأجل الجزائريين إن كان صمته اليوم تدينه المحكمة.

ودافع المتهم السعيد، عن نفسه أمام هيئة المحكمة مطولا، بإنكاره تدخله لصالح رجال أعمال على غرار المتهمين الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت. لتسوية نزاعاتهم القضائية، بالتأثير على الأحكام القضائية والتحيز لصالح هؤلاء.

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp