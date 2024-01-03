لليوم الثالث.. البحث عن الغريق المفقود ببوسماعيل

تواصل مصالح الحماية المدنية، عملية البحث عن مفقود في البحر، بشمال شرق الواجهة البحرية لبلدية بوسماعيل في ولاية تيبازة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، انطلقت عملية البحث عن المفقود، يوم 01 جانفي 2024.

هذا وتم تسخير لعملية البحث، كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، حسب ذات المصدر.

وتتدخل في هذه العملية، كل من الوحدة البحرية للحماية المدنية القرن الذهبي، مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية والوحدة البحرية شرشال.

كما تدعمت عملية البحث، بغطاسين الحماية المدنية لولاية الجزائر.