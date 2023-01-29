لليوم الثالث.. تواصل عملية البحث عن المفقود بسكيكدة

تواصل فرق الحماية المدنية، لليوم الثالث على التوالي، عملية البحث على المفقود بولاية سكيكدة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أنها وفرت وسخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية للبحث عن المفقود.

وسخرت أمس تعداد 131 عون بمختلف الرتب في عملية البحث، وكذا 8 كلاب مدربة. وفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة GRIMP وفرق الغطس.

كما تم رسم خطة عمل بمركز القيادة العملي الذي تم تنصيبه على مستوى بلدية السبت. تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة.