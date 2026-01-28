لليوم الثالث على التوالي.. البحث عن شخص مفقود بالجلفة

لا تزال عملية البحث عن شخص مفقود، بولاية غليزان لليوم الثالث على التوالي.

وتدعمت لهاته العملية صبيحة هذا اليوم بالفرق المتخصصة من الوحدة الرئيسية المتمثلة في فرقة السينو تقنية وفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة. وفرق الانقاذ والإسعاف التابعة للوحدة الثانوية والمركز المتقدم بحاسي بحبح ،عملية البحث بمدينة الزعفران. لليوم الثالث من عملية البحث عن شخص مفقود يبلغ من العمر 37 سنة.

العملية متواصلة إلى غاية هذه اللحظة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وبمساهمة مواطنين، مع تسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة.

