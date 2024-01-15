لليوم الثامن على التوالي.. تواصل عملية البحث عن مفقود في البحر بسكيكدة

استانفت اليوم الإثنين، ولليوم الثامن على التوالي، عملية البحث عن مفقود في البحر بولاية سكيكدة.

وتم تسخير 31 عون بمختلف الرتب بما فيهم روؤساء الوحدات العملية. فرقة الانقاد في الاماكن الوعرة.

كما تمت عملية التمشيط على مستوى كل من شواطئ منطقة سطورة، شواطئ العربي بن مهيدي، شواطئ فلفلة. شواطئ المرسى، رميلة، شواطئ القل. تحت اشراف مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة.

المفقود في البحر على اثر سقوطه من جدار بالشاطئ العسكري رقم 01 يبلغ من العمر حوالي 21 سنة وينحدر من بلدية عزابة.