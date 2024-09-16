لليوم الثاني توالياً.. تواصل ملتقى حكام النخبة بوهران

تتواصل فعاليات ملتقى حكام النخبة، بوهران، لليوم الثاني على التوالي، تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، صورا للتدريبات التي خاضها الحكام المشاركون في هذه الدورة بملحق ملعب “ميلود هدفي”.

ويهدف هذا الملتقى التكويني لصالح الحكام، لتدريبهم على أحدث قوانين اللعبة مثل تقنية الفيديو المساعد، وتطوير مهاراتهم التحكيمية وتبادل الخبرات.

للتذكير، خاض المشاركون في دورة ملتقى حكام النخبة، أمس الأحد، حصة تكوينية في تقنية الفيديو المساعد بالقرية المتوسطية بوهران.