لليوم الثاني على التوالي.. الحماية تواصل اخماد حريق غابة سيدي مروان في الشلف

تواصل الحماية المدنية، لولاية الشلف، عملية إخماد حريق غابة سيدي مروان بلدية تنس لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف السيد المدير الولائي ميدانيا.

وأعاقت التضاريس الوعرة بهذه المنطقة، وصول شاحنات الإطفاء إلى بعض المواقد، حيث تطلب إقحام جرافة البلدية من أجل العزل وفتح المسالك.

وتم تسخير للعملية ما يقارب 20 شاحنة إطفاء تابعة للوحدات العملياتية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات.

بالإضافة إلى بعض وسائل مصالح محافظة الغابات، البلدية ومؤسسة ميناء تنس على متنها ما يزيد عن 60 عنصرا من مختلف المصالح بهدف إخماد الحريق و منع انتشاره إلى السكنات المتواجدة بداخل الغابة و المعلم السياحي بمشاؤف المنطقة.