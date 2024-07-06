لليوم الثاني.. فتح الموقع للتسجيل في عدل 3

إفتتح صبيحة اليوم السبت الموقع المخصص للتسجيل في عدل 3. بالإضافة كذلك إلى تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال لليوم الثاني على التوالي.

وانطلقت مساء أمس الجمعة على الساعة التاسعة ليلا عملية التسجيل في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”. والتي ستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة بعد إطلاق منصة رقمية خاصة بهذه العملية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في أكتوبر 2023 من ولاية الجلفة عن إطلاق صيغة عدل 3. قبل أن يعلن في ماي الماضي من ولاية خنشلة عن فتح التسجيل في هذا البرنامج السكني بداية من 5 جويلية.

وبهدف تسهيل عملية التسجيل، أطلقت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. سهرة الخميس المنصة الرقمية الخاصة بعملية التسجيل و التي تتوفر على موقع وتطبيق إلكترونيين.

ويمكن الولوج إلى المنصة الرقمية من خلال الرابط التالي: http://aadl3inscription2024.dz .الذي يمكن من خلاله تحميل التطبيق الإلكتروني سواء للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” (بلاي ستور) أو “IOS” (متجر أبل - Apple). باعتبار أن عملية التسجيل متاحة عبر موقع المنصة أو من خلال التطبيق.

طريقة التسجيل

أما بخصوص طريقة التسجيل، فهي متاحة عبر الحاسوب أو الهاتف النقال، وذلك حتى يتسنى للراغبين في التسجيل إتمام العملية أينما وجدوا.

وسيكون على الراغبين في التسجيل عبر الحاسوب، الدخول إلى المنصة عبر الرابط. ثم القيام باختيار الولاية و إدخال رقم التعريف الوطني ثم إدخال رقم الضمان الاجتماعي وبعدها رقم الهاتف النقال. قبل إدخال في النهاية رمز التحقق “كابتشا”. ومن ثم الضغط لتأكيد البيانات ومن ثم تأكيد التسجيل.

أما بالنسبة للتسجيل عبر التطبيق الخاص بـ “عدل 3″، فيكون من خلال الدخول للتطبيق (يمكن تحميله من موقع المنصة). ثم النقر على خانة التسجيل. قبل القراءة والموافقة على البيانات التي تظهر في الصفحة الموالية.

ويتم الانتقال بعدها إلى الصفحة الخاصة باختيار الولاية وإدخال رقم التعريف الوطني و رقم الضمان الاجتماعي. ويمكن أيضا تعويض عملية إدخال هذين الرقمين من خلال استخدام خاصية مسح بطاقة التعريف الوطني البيومترية وبطاقة الشفاء.

وبعد إدخال رقم الهاتف النقال ورمز التحقق “كابتشا”، يتم الضغط لتأكيد البيانات من أجل تأكيد التسجيل. حيث يظهر إثر ذلك رقم هاتف ثابت يتوجب الاتصال به. مع منح مهلة قدرها 24 ساعة للاتصال بهذا الرقم.

وتتمثل آخر مرحلة في عملية التسجيل عبر التطبيق في فحص التسجيل. حتى يتسنى بعدها تحميل استمارة التسجيل مع تأكيد وكالة “عدل” على ضرورة إستعمال الراغب في التسجيل رقم هاتفه الشخصي. وأنه لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد في أكثر من عملية تسجيل.