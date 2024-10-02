لليوم الرابع.. تواصل دورة التكوين للحصول على شهادة “كاف برو”

تواصلت، اليوم الأربعاء، دورة التكوين للمدربين للحصول على شهادة “كاف برو”. حسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ونشرت الفاف عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صوراً لعدد من المدربين الذين يحضرون الدورة.

ويحضر هذه الدورة أبرز المدربين في الجزائر، يتقدمهم عز الدين آيت جودي وعبد الحق بن شيخة.

وعرفت الدورة حضور الدولي السويسري فيليب سونديروس الذي يعمل على منح خبرته للمدربين في المستوى العالي. و هو الذي سبق له حمل قميص أرسنال.

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