لليوم الرابع على التوالي..تواصل عملية التسجيل في AADL 3

تتواصل، عملية التسجيل في البرنامج السكني عدل 3 AADL، لليوم الرابع، على أن تستمر العملية إلى غاية تمكن كل مواطن من التسجيل.

وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، قد أصدرت مساء الأحد، بيانا صحفيا، أعلنت فيه أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج عدل 3 سيتلقون رسالة SMS تؤكد نجاح عملية التسجيل.

وجاء في البيان، “تعلم وكالة عدل، كافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج صيغة البيع بالإيجار AADL 3. والمقدر عددهم حتى الآن بـ 510.817 أنهم سيتلقون رسالة نصية sms تؤكد نجاح عملية تسجيلهم في البرنامج.”

كما ذكرت وكالة عدل الجميع بأن منصة التسجيل https://aadl3inscription2024.dz/ ستبقى حيز الخدمة. إبتداءً من الساعة 08:00 صباحا الى غاية الساعة 18:00 مساءً كل يوم حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل. يضيف المصدر نفسه.