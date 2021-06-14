لليوم الرابع.. عملية البحث عن الغريق المفقود متواصلة

تتواصل لليوم الرابع على التوالي، عملية البحث عن غريق مفقود في البحر، على مستوى شاطئ بن عودة ببلدية تيبازة. حيث تم تنصيب مركز قيادة عملي في عين المكان من أجل تسيير والمتابعة عن قرب لعملية البحث.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أعلنت السبت الماضي عن فقدان غريق في عرض البحر بأحد شواطئ ولاية تيبازة. وأشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن الضحية تم فقدانه في حدود الساعة الثامنة و30 دقيقة.

ويجدر الذكر، أن الحماية المدنية سبق أن حذرت، من السباحة في الشواطئ غير المحروسة. خاصة قبل الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الاصطياف.