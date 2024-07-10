لليوم السادس.. 1.120.278 ألف مكتتب سجل في عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة مساء اليوم ان 1.120.278 ألف مكتتب سجل في المنصة المخصصة لبرنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”.

وأوضحت الوزارة أن عدد المسجلين عبر منصة التسجيل المخصصة لبرنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3” بلغ 1.120.278 ألف مكتتب، عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف البيان أن هذا العدد من المسجلين إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين.

وتم فتح منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” لليوم السادس على التوالي من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية السادسة مساء (18:00).

كما اكدت الوزارة أن العملية ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في برنامج “عدل 3” يوم غد الخميس، 11 جويلية 2024 بداية من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية السادسة مساء (18:00) وتستمر العملية كل يوم حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-