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لليوم الـ14 من رمضان: النهار تواصل الريادة

أخبار الجزائر
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لليوم الـ14 من رمضان: النهار تواصل الريادة
بقلم أسماء.ع

تواصل، قناة “النهار”، تربّعها على عرش القنوات التلفزيونية الوطنيةوالأجنبية الأكثر مشاهدة، خلال شهر رمضان، حيث أثبتت الأرقام ريادتها في المشهد السمعي البصري في الجزائر.

وحسب نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد “MMR” المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، أن “النهار” الأولى من حيث نسب المشاهدة خلال اليوم الـ14 من شهر رمضان.

وتشير نتائج سبر الآراء، أن “النهار تي في”، احتلت المرتبة الأولى، من حيث نسب المشاهدة،بـ 14.28 بالمائة، تليها “الجزائرية وان” بـ 13.76 بالمائة، ثم الشروق بـ12.36 بالمائة.

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