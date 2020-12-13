لليوم الـ31 على التوالي..قصف الجيش الصحراوي متواصل على معاقل قوات “المخزن”

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ31، هجماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس السبت، تخندقات الإحتلال المغربي في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

وأضاف نفس البيان أن القصف الصحراوي، استهدف، قوات الإحتلال المغربي في منطقتي أنقاب العبد وطارف ديرت بقطاع حوزة.

كما دكت نيران الجيش الصحراوي معاقل القوات المغربية بمنطقة أگرارة الرمث بقطاع الفرسية، ومنطقة أم أدكن بقطاع البگاري ومنطقة گلب أظليم بقطاع تشلة.

أما نهار اليوم فقد إستهدف قصف مقاتليجيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز العدو في منطقتي تنوشاد وروس الشيظمية بقطاع المحبس.