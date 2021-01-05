لليوم الـ54 على التوالي..الهجمات الصحراوية متواصلة على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الإثنين واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ54، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، قصفوا، امس الإثنين، قوات الإحتلال المغربي في منطقة قلب اظليم قطاع تشلة.

بالإضافة الى منطقتي أنقاب غزالة و لفريرينة بقطاع السمارة ، وأيضا منطقة لحريشة قطاع حوزة.

اما النسبة لليوم الثلاثاء، فلقد استهدق القصف الصحراوي، قوات الإحتلال المغربي بمنطقة سبخت العكريش بقطاع السمارة .

كما دكّ قصف “البوليزاريو” تخندقات قوات “المخزن” بمنطقتي ام لقطى و اسلوكية الشيظمية يقطاع المحبس .

وأضاف ذات البيان، أن قصف الجيش الصحراوي، مس أيضا منطقة روس اوديات اشديدة قطاع الفرسية

وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.