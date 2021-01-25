لليوم الـ74 على التوالي..مدفعية “البوليزاريو” تستمر في قصف قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ74، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

فبخصوص هجمات الأمس، فلقد تم قصف مواقع القوات المغربية في منطقة أنقاب العبد مرتين متتاليتين.

أما بالنسبة لليوم الإثنين، فمست نيران “البوليزاريو” قواعد الإحتلال المغربي في منطقة روس لفريرينة بقطاع السمارة مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى منطقة روس السبطي بقطاع المحبس ومنطقة أمگلي أزگلمة بقطاع أمگالا.