لماذا نسجد مرتين في كل ركعة.
لماذا نسجد مرتين في كل ركعة
هل خطر ببالك ذات مرة هذا السؤال: لماذا نسجد مرتين في الركعة الواحدة ، ولماذا لا تكون سجدة واحدة في الركعة الواحدة؟ هل هناك حكمة وراء ذلك؟
هذا سؤال أحد الأشخاص للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة؟ وما هي الصفة التي في التراب؟ فكان رد سيدنا علي بالآية الكريمة:(منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى)، فأول ما تسجد وترفع راسك، يعني(منها خلقناكم)، وجسدنا كله أصله من تراب وكل وجودنا من تراب، وعندما تسجد ثانية تتذكر أنك ستموت وتعود إلى التراب وترفع رأسك فتتذكر أنك ستبعث من التراب مرة أخرى، إذا فنحن نسجد مرتين لتذكيرنا بالحياة والموت.
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