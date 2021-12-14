 لماذا نسجد مرتين في كل ركعة.

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دعاء اليوم.

اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، إحفظنا مما تخفيه المقادير، وألطف بنا يا عزيز يا قدير، ربي أنت المحيط بكل أمورنا، والعليم بكل شؤوننا، فألطف بنا من حوادث الزمن وإحفظنا في كل زمان ومكان، وإكفنا الهموم والأحزان، وإجمع لنا الخير هذا اليوم، وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل، وخير ما نعلم، وخير ما لا نعلم، وإصرف عنا وأهلنا كل سوء ومكروه.

معلومات دينية.

فضل قول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ألا أدلّك على كلمة من تحت العرش هي كنز من كنوز الجنة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي وإستسلم.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ألا أدلّك على كلمة كنز من كنوز الجنة، قلت: بلى يا رسول الله،فداك بأبي وأمي ، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

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