لماذا يفشي الأشخاص الأسرار..؟

وجود أسرار بين إثنين تعد من أهم الأسباب التي تعطي لتلك العلاقة صمام أمان، وتجعلها متينة أيضا. فغالبا ما تتحول العلاقة من بسيطة إلى طيبة جدا إذا ما وجد بينهما أسرار خاصة بهما. لكن ليس في كل المرات ينجح الأمر، فأحيانا يخون أحدهما الآخر ويفشي السر. فيا ترى ما هي الأسباب التي تجعل الشخص يفشي الأسرار؟

الصديق الثرثار: بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في عدم القدرة للتوقف عن الكلام. هذه الثرثرة القهرية غالباً ما تكون سبباً لإفشاء أسرار الآخرين وحتى إفشاء الأسرار الشخصية عن غير قصد. كما أن الشخص الثرثار أكثر قابلية للإستدراج من الآخرين.

صديق لا يستطيع تقدير السرّ: فالمشكلة أحيانا لا تكون بالقدرة على كتمان السرّ، بل بمعرفة وإدراك ما هو سرّا وما هو ليس سرّاً. خصوصاً أن بعض التفاصيل الصغيرة في حياتنا قد نعتبرها أسراراً شخصية. فيما يراها آخرون مجرد أحداث لا معنى لها ويمكن مناقشتها على الملأ ببساطة.

الشخص المستهتر الذي لا يهتم ولا يكترث: الأصدقاء الذين لا يهتمون بمشاعر الآخرين ولا يكترثون لنتائج ما أقوالهم وأفعالهم على أصدقائهم. غالباً ما تجعلهم هذه الطبيعة السيئة غير مهتمين بحفظ الأسرار. ولا يعترفون حتى أن إفشاء السرّ كان خطأ أو مشكلة.

الابتزاز بين الأصدقاء: في بعض الحالات تتحول الأسرار بين الأصدقاء إلى وسيلة ابتزاز. فيستغل أسراره ويبتزه، ويساومه من أجل تحقيق غاية ما، وهذا من أنماط الصداقات السّامة والأكثر إيذاءً.

الانتقام بإفشاء الأسرار: ليس من النادر أيضاً أن يكون إفشاء أسرار الصديق ردة فعل على خلاف أو عند نهاية الصداقة، وقد يكون الانتقام متبادلاً لأن الأسرار غالباً ما تكون متبادلة بين الطرفين.