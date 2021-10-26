لماذا ينكر الزوج خيانته لزوجته؟

إنكار الزوج للخيانة هو أكثر الحالات شيوعاً على الإطلاق عند المواجهة، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الزوج ينكر الخيانة حتى مع وجود أدلة، نذكر منها مثلاً:

الشعور العميق بالذنب وإدراك الزوج أن ما فعله خطأ كبير يدفعه لإنكار الخيانة.

الخوف من الانفصال وانهيار الزواج يجعل الزوج متمسكاً بإنكاره للخيانة.

الاعتراف بالخيانة ليس إدانة أمام الزوجة فقط، بل هو إدانة داخلية لا يريد الزوج أن يتعرض لها.

اعتراف الزوج بالخيانة يعني تفوّق الزوجة عليه واكتسابها نقطة قوة إضافية، قد ينكر الزوج الخيانة فقط ليحرم الزوجة من هذا التفوّق المشؤوم.

ومن الدوافع القوية لإنكار الخيانة أيضاً عدم وجود أدلة كافية للخيانة، عندها سيكون الإنكار أفضل .