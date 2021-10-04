لمتابعة آخرالأخبار الحصرية انضموا إلى مجموعة النهار تي في على تطبيق تليغرام

بإمكان متابعي أخر اخبار وبرامج قناة النهار الإنضمام إلى تطبيق تليغرام ضمن مجموعة النهار تي في.

ومن خلال تطبيق تليغرام ستصلكم كل الأحداث انيا حيث ما كنتم وهذا حتى تمكن قناة النهار من إيصال كل الأاحداث لماتبعيها.

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