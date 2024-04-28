 لمتابعة اشغال اعادة الصيانة.. زيارة ميدانية لمركب الحجار بعد حادث سقوط ساحب الغبار

قام، امسية اليوم، المدير العام لمجمع إيميتال “خمان عادل” بمرفوق بكل من الرئيس المدير العام لمجمع سيدار “سدراتي لمين” و الرئيس المدير العام لسيدار الحجار “بولعيون كريم”، واعضاء مجلس الإدارة ، بزيادة ميدانية وتفقدية إلى وحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد، للوقوف على مدى تقدم الأشغال بها وبالتالي عودة جميع ورشاتها للعمل.

وجاءت هذه الزيارة، متابعة لاشغال اعادة الترميم والصيانة التي تشهدها وحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد بعد حادث سقوط ساحب الغبار.

واستمع المدراء لمختلف الشروحات بالورشات المفتوحة من قبل فريق العمل المتكامل من حيث وتيرة الأشغال وخطة العمل المتبعة، واكدوا على المضي وفق بروتوكول عمل مؤمن مع إحترام مراحل التنفيذ.

وفي نهاية الزيارة اثنى المدير العام لمجمع إيميتال على المجهودات المبذولة من القائمين على عمليات الترميم، مؤكدا ضرورة التقيد بشروط الوقاية والسلامة والعمل وفق بروتوكول مؤمن.

مع إحترام أجال ومراحل التنفيذ، لعودة نشاط وحدة تحضير المواد الأولية والتلبيد في أقرب الآجال.