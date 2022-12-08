لمجابهة الفيضانات.. رفع أزيد من 400 ألف طن من الأتربة والنفايات

باشرت الجماعات المحلية جملة من الإجراءات الإحترازية لمجابهة مخاطر الفيضانات والتقلبات الجوية. ما سمح برفع أزيد من 400 ألف طن من الأتربة والنفايات.

وحسبما أوردته وزارة الداخلية في بيان لها، فإن الجماعات المحلية باشرت عددا من التدابير العملية قصد تنقية قنوات تصريف المياه و صيانة الإختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي. فضلا عن المبادرة بعمليات تحسيسية باشراك فاعلي المجتمع المدني”.

ومكّنت تلك الإجراءات إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المنصرم، من “تنقية وصيانة 696.751 بالوعة وقناة تصريف مياه الأمطار. بالإضافة كذلك إلى 68.5 بالمائة منها متواجدة على حواف الطرقات والشوارع الرئيسية. فيما تتواجد البقية على مستوى المناطق الأخرى سيما المنخفضة منها والأنفاق”.

وقد سمحت هذه العمليات برفع أزيد من 400 ألف طن من الأتربة والنفايات. كما شملت عملية الوقاية من مخاطر الفيضانات تهيئة وتنقية الوديان ومجاري المياه لتمس 10 آلاف كلم طولي من مجاري تقطع الشوارع الرئيسية والمدن والتجمعات السكانية. وأخرى تمر بمقربة من الطرقات الوطنية و الولائية والبلدية”.

كما كشفت الوزارة عن إحصاء 60.661 تدخل لإصلاح الاختلالات والأعطاب على مستوى منشآت وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار. مشيرة في ذات السياق إلى تنظيم الجماعات المحلية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لأزيد من 28 ألف عملية تحسيسية جوارية، حول التدابير الوقائية خلال التقلبات الجوية ومختلف المخاطر المتصلة بها”.

كما تخللت تلك الحملات مثلما أشار إليه نفس المصدر، محورا خاصا للتذكير بالدور المحوري للمواطن في المحافظة على نظافة المحيط.

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