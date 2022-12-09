قناة النهار لمجابهة الكوارث الطبيعية.. الجزائر ترافع بخبرتها في إفريقيا بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 23:36 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/atFm5 اقرأ أيضا البيض / مصالح الدرك تحجز 100 قنطار من مادة النخالة موجهة للمضاربة قناة النهار 07 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر ريبورتاج /أطفال البدو الرحل .. المستقبل المجهول قناة النهار 07 ديسمبر "بلايلي يوجه كلمة للجمهور.."اسمحولنا على هذا الماتش قناة النهار 20 نوفمبر زرواطي : قرباج ماكانش يمشي بالتيلفون كيما وحدوخرين قناة النهار 06 ديسمبر تجارة: إفتتاح نقطة بيع بنواقشط .. الأجهزة الكهرومنزلية لإيريس تبهر الموريتانيين قناة النهار 03 ديسمبر زين عامر: المنتخبات العربية والإفريقية هدفها بلوغ الدور الثاني وفقط قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. قناة النهار 26 نوفمبر شباب يتمسكون بشعبة تربية الدواجن رغم النقائص العديدة بسعيدة قناة النهار 27 نوفمبر مجمع "إيريس" يطلق تكنولوجية "غوغل تيفي" لأول مرة في الجزائر قناة النهار 29 نوفمبر