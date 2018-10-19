لمجرد يمثل أمام القضاء الفرنسي والمحكمة تستدعي الشهود

استدعت المحكمة الفرنسية، الشهود في قضية الفنان “سعد لمجرد” عن تهمة الاغتصاب، لحضور جلسة المحاكمة التي ستنطلق اليوم الجمعة ، للإدلاء بإفاداتهم أمام القاضي.

وأفادت مصادر إعلامية، أن محكمة “دراغونيان”، في “سان تروبي” جنوب فرنسا، استدعت عددا من الشهود بينهم موظفو الفندق، الذي شهد الواقعة بين لمجرد، و الضحية الثانية.

وقد تنقلت والدة سعد لمجرد “نزهة الركراكي”، إلى فرنسا من أجل تقديم الدعم المعنوي لإبنها سعد، قبل أولى جلساته، منذ عودته إلى السجن الاحتياطي، قبل أسابيع.

يذكر أن لمجرد أصيب باكتئاب حاد بعد الزج به في السجن احتياطيا للمرة الثانية في فرنسا وحاول الانتحار داخل زنزانته.