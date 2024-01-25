لمدة شهر.. منع سير مركبات الوزن الثقيل بالطريق السيار “الأخضرية”

كشفت مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، أنه تم منع المركبات ذات الوزن الثقيل من المرور عبر الطريق السيار “شرق- غرب” بالأخضرية.

وحسب بيان للمديرية، فإنه وتحسبا لانطلاق أشغال الصيانة على الطريق السيار “شرق غرب”. من محول الأخضرية غرب إلى النفق الأول لمنطقة بوزڨزة باتجاه الجزائر. فقد تقرر منع سير مركبات الوزن الثقيل بهذا المقطع باتجاه الجزائر.

كما سيتم تحويل حركة سير مركبات الوزن الثقيل باتجاه الجزائر عبر الطريق الوطني رقم 05. انطلاقا من محول الأخضرية غرب. وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 لمدة شهر واحد.